Égypte : le passage de Rafah rouvrira dimanche pour un mouvement limité et contrôlé de personnes

Israël a annoncé vendredi la réouverture, dimanche 1er février, du poste-frontière de Rafah entre la bande de Gaza et l’Égypte, uniquement pour un trafic limité et strictement contrôlé de personnes dans les deux sens, a indiqué le COGAT dans un communiqué officiel. Le passage se fera « conformément à l’accord de cessez-le-feu et à la directive de l’échelon politique », précise l’organisme du ministère de la Défense israélien chargé des affaires civiles dans les Territoires palestiniens occupés.

Le texte du COGAT indique que la circulation sera autorisée pour des personnes seulement, et non pour des marchandises, avec des flux restreints et conditionnés à des autorisations préalables. Le communiqué insiste sur la nécessité d’une coordination avec l’Égypte pour les entrées et sorties via Rafah, marquant une gestion conjointe de l’acheminement des personnes à la frontière sud de la bande de Gaza.

Avant tout déplacement, une vérification sécuritaire devra être effectuée et une autorisation délivrée par les autorités israéliennes, selon le même communiqué. La supervision du mouvement sera assurée par une mission de l’Union européenne, ajoutant un cadre international de contrôle aux procédures bilatérales entre Israël et Le Caire.

Modalités de contrôle et cadres institutionnels

Le COGAT, organisme relevant du ministère de la Défense d’Israël et responsable des affaires civiles dans les territoires palestiniens occupés, a explicité les conditions d’accès au poste-frontière. En précisant que le passage s’ouvrira « dans les deux sens », le communiqué souligne que tant la sortie de Gaza que l’entrée vers l’enclave seront possibles, sous réserve des autorisations sécuritaires et de la coordination égyptienne.

La présence d’une mission de l’Union européenne pour superviser les mouvements a été mentionnée comme élément de contrôle extérieur, sans toutefois détailler la nature exacte des prérogatives de cette mission. Le communiqué ne précise pas non plus les critères retenus pour l’octroi des autorisations ni le nombre de personnes concernées par l’ouverture limitée.

Les autorités israéliennes exigent une autorisation sécuritaire préalable pour chaque individu souhaitant emprunter le passage. La procédure et les délais inhérents à ces vérifications n’ont pas été détaillés dans le communiqué, qui se contente d’indiquer la nécessité d’une coordination entre Israël et l’Égypte pour toute sortie ou entrée via Rafah.

Le communiqué du COGAT appelle au respect strict des nouvelles modalités annoncées et situe cette initiative dans le cadre de l’accord de cessez-le-feu et des directives émises par l’échelon politique. La supervision de cette réouverture sera assurée par la mission de l’Union européenne