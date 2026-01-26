Eden Hazard: 3 conseils pour que Mbappé remporte le trophée

Eden Hazard estime que Kylian Mbappé devra impérativement remporter des trophées majeurs avec le Real Madrid et briller avec l’équipe de France pour prétendre au Ballon d’Or 2026. L’ancien attaquant des Merengues a souligné que la Ligue des champions, le titre de la Liga et une performance notable en Coupe du monde figurent parmi les conditions qui renforceraient les chances du Français pour cette récompense individuelle.

Interrogé sur l’éventualité d’un Ballon d’Or pour Mbappé, Hazard s’est montré confiant quant à l’issue, tout en précisant les exigences sportives nécessaires. « Mbappé et le Ballon d’Or ? Il gagnera le Ballon d’Or », a déclaré l’ex-International belge. Il a ajouté que pour y parvenir, « il doit gagner la Ligue des champions, la Liga ou aller loin à la Coupe du monde. Mais il remportera le Ballon d’Or à un moment donné, c’est sûr. »

Kylian Mbappé, bien que régulièrement cité parmi les favoris lors des éditions précédentes du Ballon d’Or, n’a pas encore décroché ce trophée individuel. Selon les éléments disponibles, il affiche une forme offensive marquante depuis son arrivée au Real Madrid, avec 30 buts toutes compétitions confondues pour le club depuis le début de la saison.

Les conditions posées par Eden Hazard

Dans ses déclarations, Eden Hazard a mis l’accent sur l’importance des succès collectifs dans l’élection du Ballon d’Or. Le trophée, attribué chaque année au joueur jugé le plus exceptionnel, prend fréquemment en compte les performances en club et en sélection. Pour Hazard, l’obtention de la Ligue des champions et du championnat national — la Liga dans le cas de Mbappé — constituerait un argument fort en faveur d’une attribution du prix.

Hazard a également insisté sur l’impact d’une Coupe du monde réussie pour renforcer la candidature d’un joueur. Les compétitions internationales majeures, en raison de leur visibilité et de leur portée, jouent souvent un rôle déterminant dans l’appréciation des votants. L’ancien attaquant a ainsi présenté une trajectoire précise : triomphes en club et performance notable en sélection nationale comme conditions jugées nécessaires pour une candidature solide au Ballon d’Or 2026.

Bilan de la saison et éléments factuels

Sur le plan statistique, le chiffre avancé dans les informations disponibles indique que Mbappé a inscrit 30 buts toutes compétitions confondues avec le Real Madrid depuis le début de la saison en cours. Ce total illustre son rendement offensif au sein des Merengues et explique en partie pourquoi il est souvent cité parmi les prétendants au Ballon d’Or.

Le joueur français, malgré plusieurs nominations au Ballon d’Or au fil des années, attend toujours de convertir ces candidatures en victoire individuelle. Les déclarations d’Eden Hazard mettent en lumière les paramètres susceptibles d’influencer l’élection à venir et replacent la quête du trophée dans le cadre des succès collectifs en club et des performances internationales.