Agathe Auproux se confie sans détour sur ses relations avec l’équipe de Cyril Hanouna sur W9

De retour sur le petit écran aux côtés de Cyril Hanouna, Agathe Auproux a dressé un bilan sans filtre de ses affinités en plateau. La chroniqueuse a souligné sa complicité avec Gilles Verdez tout en confirmant une distance nette avec Isabelle Morini-Bosc.

Agathe Auproux a officialisé ses retrouvailles professionnelles avec l’animateur Cyril Hanouna le 31 août 2026, à l’occasion du coup d’envoi de « Tout beau tout n9uf » (TBT9), la nouvelle émission quotidienne diffusée sur l’antenne de W9. Cette rentrée télévisuelle scelle la réintégration de la journaliste au sein de l’équipe réunie autour du producteur pour porter ce nouveau format.

Sollicitée par sa communauté numérique à propos de cette reprise, Agathe Auproux a profité d’une session interactive de questions-réponses organisée le 3 septembre 2026 sur son compte Instagram pour aborder les coulisses du programme. Sans détour, elle a répondu aux interrogations de ses abonnés concernant l’entente et les liens entretenus avec ses différents confrères de plateau.

Au cours de cet échange, la jeune femme a désigné Gilles Verdez comme son collègue favori au sein de la table des chroniqueurs. Cette mise en avant confirme une proximité professionnelle évidente avec l’ancien journaliste sportif, présent de longue date dans les émissions produites par l’animateur star du groupe.

Le tableau s’avère nettement plus froid vis-à-vis d’Isabelle Morini-Bosc, avec qui Agathe Auproux a confié avoir le moins d’atomes crochus. Elle a notamment révélé que les deux collaboratrices ne s’étaient « pas adressé un mot » lors du tournage de l’émission du mardi, qualifiant leurs interactions d’inexistantes tout en soulignant que cette absence de relation ne relève pas pour autant d’un climat hostile.

Un soutien assumé au producteur de l’émission

Interpellée également sur les vagues de reproches récurrentes visant Cyril Hanouna, Agathe Auproux a tenu à monter au créneau pour soutenir son employeur. Elle a mis en exergue leur collaboration bâtie sur dix années, affirmant accorder sa pleine confiance à cette relation forgée dans la durée plutôt qu’aux réactions négatives publiées sur les réseaux sociaux.