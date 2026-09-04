Céline Dion au cœur des convoitises de la Star Academy malgré son refus d’en être la marraine

Alors que Céline Dion prépare son retour sur scène en France, la production de la Star Academy négocie une présence exceptionnelle sur son plateau.

Céline Dion effectue son grand retour scénique avec une résidence exceptionnelle programmée à Paris La Défense Arena, dont le coup d’envoi débutera le 12 septembre 2026. Cette série de concerts parisiens consacre les retrouvailles de l’artiste québécoise avec les grandes scènes européennes après plusieurs années de retrait forcé.

En marge de cette actualité musicale, l’émission Star Academy s’inspire directement du répertoire de la diva. Selon les révélations de Télé-Loisirs, la production du télé-crochet étudie très sérieusement la chanson « Destin », écrite par Jean-Jacques Goldman, comme futur hymne officiel entonné par les élèves de la saison.

Les discussions engagées entre les équipes du divertissement et l’entourage de la chanteuse se sont toutefois heurtées à des contraintes techniques. En raison de son calendrier de concerts et de répétitions, Céline Dion a formellement décliné la proposition d’endosser le rôle de marraine de cette promotion 2026.

La chaîne privée maintient néanmoins ses efforts pour associer l’interprète à ses programmes phares. La production de TF1 tente activement d’organiser un prime consacré au répertoire de la chanteuse avec l’espoir d’obtenir sa venue sur le plateau pendant son séjour à Paris.

Une équipe pédagogique remaniée pour la nouvelle promotion

Ces initiatives interviennent alors que la quatorzième saison du concours musical amorce son retour télévisuel sous le signe du changement. L’émission prépare cette rentrée dans un climat de renouvellement marqué par les départs annoncés de membres clés du corps professoral chargés de former les nouveaux académiciens.