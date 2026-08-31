Guinée : à Kada, la promesse d’une nouvelle mine industrielle d’or se renforce

Le projet aurifère Kada affiche désormais 2,08 millions d’onces de ressources, en hausse de 125 % par rapport à l’estimation de 2023, selon son opérateur Asara Resources.

Le projet aurifère Kada, en Guinée, héberge désormais 2,08 millions d’onces de ressources minérales, contre environ 923 000 onces lors de la précédente estimation d’octobre 2023, soit une progression de 125 %. L’annonce a été faite lundi 31 août par son opérateur, le junior minier australien Asara Resources, qui y voit une étape importante vers le développement d’une nouvelle mine industrielle.

Cette révision s’appuie sur une campagne de forage d’environ 73 000 mètres menée depuis la précédente estimation. Les ressources se répartissent entre 1,27 million d’onces classées « indiquées » et environ 0,82 million d’onces « inférées », réparties sur les gisements de Massan et Béréko, tous deux décrits par la société comme encore ouverts en profondeur et le long de leur extension.

Asara Resources qualifie cette progression de base solide pour l’étude de faisabilité définitive du projet, prévue au deuxième trimestre 2027. La société, qui contrôle une portion de 20 kilomètres de la tendance minéralisée de Siguiri, affichait une trésorerie de 53 millions de dollars australiens au 26 août, sans dette.

En Guinée, la filière aurifère reste largement dominée par l’exploitation artisanale, qui a représenté 1,59 million des 2,33 millions d’onces exportées par le pays en 2025. Le segment industriel repose aujourd’hui principalement sur les mines de Siguiri et de Kiniero.

Un nouveau venu dans le paysage minier guinéen

Si le projet Kada franchit toutes les étapes prévues jusqu’à la décision finale d’investissement, il viendrait allonger la liste restreinte des mines industrielles d’or du pays, dans un secteur où l’essentiel de la production reste, pour l’instant, artisanal.