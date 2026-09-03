Guinée et Gambie : Mamadi Doumbouya et Adama Barrow scellent un partenariat stratégique bilatéral

En visite officielle à Conakry, le président gambien Adama Barrow et son homologue guinéen Mamadi Doumbouya ont convenu d'un accord multisectoriel axé notamment sur la sécurité énergétique et les transports.

Le président gambien Adama Barrow a effectué une visite officielle de travail à Conakry le mercredi 2 septembre 2026. Ce déplacement de haut niveau en République de Guinée marque une étape importante dans la volonté partagée d’accélérer l’intégration bilatérale et de consolider les liens politiques et économiques entre les deux capitales.

À sa descente d’avion sur le tarmac de l’aéroport international de Conakry, le dirigeant gambien a été accueilli par le Premier ministre Amadou Oury Bah. Adama Barrow a ensuite été conduit au Palais Mohammed V, où il s’est entretenu en tête-à-tête avec le président guinéen, le général Mamadi Doumbouya, dans le cadre d’une séance de travail approfondie.

Au cours de ces échanges, les deux chefs d’État ont formellement convenu d’établir un partenariat stratégique bilatéral d’envergure. Ce nouveau cadre de coopération englobe des secteurs clés tels que la défense, les infrastructures de transports, le commerce transfrontalier, l’exploitation des mines, ainsi que l’énergie et l’agriculture.

Les discussions ont particulièrement mis en relief la nécessité d’intensifier la coopération énergétique à l’échelle sous-régionale. Les deux parties ont réaffirmé à cette occasion le rôle déterminant de la Guinée dans l’atteinte des objectifs de sécurité énergétique portés par l’Organisation pour la mise en valeur du fleuve Gambie (OMVG).

Un cadre de concertation permanent et de nouvelles représentations

Afin de traduire ces engagements en actions concrètes, les ministres des Affaires étrangères des deux pays ont reçu pour instruction directe de concevoir un cadre permanent de concertation bilatérale. Cette démarche s’accompagnera de la mise en place d’outils rigoureux de suivi et prévoit l’ouverture prochaine de représentations diplomatiques respectives pour pérenniser les relations de travail entre Conakry et Banjul.