Ligue 1 : L’Olympique Lyonnais dompte l’AJ Auxerre et s’empare provisoirement du fauteuil de leader

Porté par une attaque tranchante et des recrues décisives, l'Olympique Lyonnais a dominé l'AJ Auxerre pour s'installer provisoirement sur le trône de Ligue 1.

L’Olympique Lyonnais s’est imposé avec autorité face à l’AJ Auxerre (3-1) au Groupama Stadium, en ouverture de la 3e journée de Ligue 1. Devant leurs supporters, les joueurs de la capitale des Gaules ont rapidement pris le contrôle de la partie pour dominer des Auxerrois rapidement mis en difficulté sur le plan défensif.

La délivrance est intervenue sur coup de pied arrêté pour les Lyonnais. La recrue autrichienne Felix Bacher a débloqué la situation à la 28e minute de jeu. Parfaitement démarqué au cœur de la zone de vérité, le joueur a catapulté le ballon de la tête au fond des filets sur un corner botté par Ernest Nuamah.

Dans la foulée de cette ouverture du score, les locaux ont intensifié leurs assauts pour concrétiser leur nette supériorité collective. À la 31e minute, le latéral droit Zachary Athekame a doublé la mise d’une frappe tendue déclenchée à l’entrée de la surface de réparation, après avoir reçu une passe précise de Loïs Openda.

Les Bourguignons ont repris espoir avant la pause grâce à Cameron Archer, auteur d’une réduction du score à la 42e minute à la suite d’un temps faible rhodanien. La réaction lyonnaise ne s’est pas fait attendre au retour des vestiaires : très actif dans l’animation, Ernest Nuamah a scellé le sort du match dès la 53e minute en inscrivant le troisième but lyonnais.

Une opération comptable idéale pour l’Olympique Lyonnais

Ce résultat confirme l’excellente entame de saison de l’OL, qui présente un bilan comptable flatteur de deux victoires et un match nul. Fort de ces sept points pris en trois rencontres, le club rhodanien s’empare provisoirement de la tête de la Ligue 1, tandis que l’AJ Auxerre reste engluée dans le bas du tableau avec zéro unité après avoir aligné trois revers consécutifs.