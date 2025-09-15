Drone en Roumanie : l’ambassade russe à Bucarest accuse Kiev de «provocation»

L’ambassade de Russie à Bucarest a qualifié de «provocation» l’intrusion d’un drone en Roumanie attribuée à l’Ukraine, a-t-elle déclaré après la convocation de l’ambassadeur Vladimir Lipaïev par le ministère roumain des Affaires étrangères le 14 septembre, rapporte l’AFP. Lors de cet entretien, l’ambassadeur a jugé «infondée» la protestation roumaine visant la Russie, selon un communiqué publié dans la nuit de dimanche à lundi, ajoutant que «tous les faits portent à croire que c’était en effet une provocation délibérée du régime de Kiev».