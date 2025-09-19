Drone abattu : le Mali saisit officiellement la Cour internationale de justice contre l’Algérie

PAR PAYS
Bamako accuse Alger d’agression dans une requête déposée auprès des juges de la plus haute instance judiciaire de l’ONU, alléguant des faits survenus dans la nuit du 31 mars au 1er avril 2025. Selon le Mali, l’armée algérienne aurait détruit un drone de reconnaissance des forces de sécurité maliennes alors qu’il effectuait une mission en territoire malien, constituent, d’après Bamako, une violation du principe de non-recours à la force inscrit dans la Charte des Nations unies ainsi que de l’acte constitutif de l’Union africaine et de son pacte de non-agression et de défense commune. Il s’agit du premier acte de procédure ; la suite dépendra de l’acceptation par Alger de la compétence de la Cour.

