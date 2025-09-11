PAR PAYS
Drogues et alcool: la consommation des ados français chute en dix ans

Par BENIN WEB TV
La consommation de tabac, d’alcool et de cannabis chez les adolescents de 16 ans a fortement diminué en France au cours de la dernière décennie, reflétant une tendance similaire chez les jeunes Européens, indique l’Observatoire français des drogues et des toxicomanies (OFDT) qui présente, jeudi 11 septembre, les résultats d’une enquête européenne menée en 2024, rapporte l’AFP. Selon cette étude quadriennale réalisée dans 37 pays du continent, la France se situe «désormais en dessous de la moyenne européenne pour l’ensemble des indicateurs d’usage» de substances addictives, incluant drogues, tabac et alcool, chez les 16‑ans.

