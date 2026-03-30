Drame familial à Segbana: un enfant de trois ans tué à Kambara

Un drame d’une extrême gravité s’est produit le mardi 24 mars 2026 à Kambara, localité de l’arrondissement de Liboussou, dans la commune de Segbana.

Un enfant âgé de trois ans a perdu la vie dans des circonstances tragiques.

Selon des informations concordantes recueillies sur place, l’auteur présumé des faits serait l’oncle de la victime. Il souffrirait de troubles psychologiques, indiquent les mêmes sources.

Les faits ont profondément bouleversé la communauté, encore sous le choc de cette perte brutale.

Alertées, les autorités locales ainsi que des éléments de la Police républicaine se sont rapidement rendus sur les lieux pour les constats d’usage.

À l’issue des procédures, le corps de l’enfant a été remis à sa famille pour inhumation.

Une enquête a été ouverte afin de faire toute la lumière sur les circonstances exactes de ce drame et d’établir les responsabilités. En attendant les conclusions des investigations, l’émotion reste vive à Kambara, où familles et riverains peinent à comprendre l’acte irréparable.