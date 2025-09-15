Downing Street condamne le «langage incendiaire» de Musk à la manifestation d’extrême droite à Londres

Ce lundi 15 septembre, Downing Street a condamné le « langage dangereux et incendiaire » employé par le milliardaire américain Elon Musk lors d’une manifestation qui a rassemblé, selon les estimations, entre 110 000 et 150 000 personnes à Londres samedi 13 septembre à l’appel de l’extrême droite. Intervenant par vidéo, le patron de X avait déclaré : « Que vous choisissiez ou non la violence, la violence viendra à vous (…). Soit vous ripostez, soit vous mourez. » « Ce langage est clairement dangereux et incendiaire (…). Il menace de violence. Il menace d’intimidation dans nos rues », a répliqué le porte-parole du Premier ministre travailliste Keir Starmer, rapporte l’AFP.