Jack Depp sort de l’ombre : rare apparition à Paris pour son premier film

Jack Depp, fils de Vanessa Paradis et de Johnny Depp, a fait une rare apparition publique à Paris le 25 juin pour présenter les premières étapes de sa carrière de réalisateur : à 24 ans, il travaille avec son collaborateur Dexter Demme à l’écriture de son premier long métrage après avoir signé plusieurs courts, dont Tug of War, présenté au Festival du film de Beverly Hills.

Loin des projecteurs habituels qui entourent sa famille, le jeune homme s’est présenté sur un plateau parisien dans une tenue décontractée — t‑shirt gris, short bleu, large ceinture, baskets et chaussettes foncées — avec un casque audio sur les oreilles et des lunettes de soleil accrochées au col, selon des images et reportages relayés par la presse.

Cette sortie publique n’était pas liée à un événement mondain centré sur ses parents mais au développement de son propre projet cinématographique, une trajectoire déjà amorcée à travers des courts métrages et une collaboration artistique qui se structure.

Jack Depp devient réalisateur

Selon E! News, Jack Depp a déjà signé trois courts métrages avec son partenaire créatif Dexter Demme. Le plus récent de ces courts, Tug of War, porté par l’actrice Gina Gershon, a été présenté au Festival du film de Beverly Hills, une étape citée comme marquante dans la carrière du duo.

Lors d’une interview accordée à Director’s Notes en juillet 2025, Jack Depp et Dexter Demme ont confirmé qu’ils travaillaient à l’écriture de leur premier long métrage. « Comme il s’agit de notre troisième court métrage, nous sommes actuellement en train d’écrire notre premier long-métrage », avaient‑ils déclaré, ajoutant leur espoir de « commencer la préparation et le tournage prochainement », formulations reprises par les médias.

Avant de s’engager pleinement dans la réalisation, Jack Depp a vécu une période de vie plus discrète en France. Il a travaillé pendant deux ans au restaurant libanais L’Area, à Paris, où son employeur Edouard Chueke a décrit au Daily Mail en décembre 2024 un jeune homme apprécié et discret : « Jack est un type formidable. Il reste discret, mais il a travaillé ici, derrière le bar et en cuisine. »

Le parcours professionnel de Jack Depp, de l’emploi en restauration à la réalisation de courts métrages puis à l’écriture d’un premier long, est documenté par les entretiens et les présentations publiques citées ci‑dessus. Son attachement au cinéma et sa volonté de passer au format long ont été confirmés par ses propos et ceux de son partenaire de réalisation dans les interviews disponibles.

Du côté familial, Johnny Depp a indiqué se montrer plutôt rassuré de voir son fils opter pour une voie autre que celle d’acteur, même si le jeune homme affiche désormais une implication marquée dans le monde du cinéma, selon les éléments rapportés par la presse.