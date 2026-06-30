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Bénin

Bénin: des coupures d’électricité annoncées ce jeudi 2 juillet

La Société béninoise d’énergie électrique (SBEE) informe les populations de Cotonou de perturbations temporaires dans la fourniture de l’énergie électrique ce jeudi 2 juillet 2026.

Edouard Djogbénou
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Logo de la SBEE : Société béninoise d'énergie électrique
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Les quartiers Yagbé, Avotrou, Tchaounkpamè et leurs environs, situés dans le 1er arrondissement de Cotonou, seront concernés. Les coupures sont prévues entre 10 heures et 15 heures.

Selon un communiqué publié le lundi 29 juin 2026 par la direction technique adjointe Réseau Grand Nokoué-Extension de la SBEE, ces perturbations s’expliquent par des travaux d’entretien du réseau électrique.
La SBEE invite les usagers des zones concernées à prendre les dispositions nécessaires.

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