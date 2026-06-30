Mondial 2026: Carlos Queiroz promet un Ghana plus solide face à la Colombie

Après la défaite contre la Croatie lors du dernier match de la phase de groupes, Carlos Queiroz entend corriger les lacunes des Black Stars avant leur seizième de finale de la Coupe du monde 2026 contre la Colombie.

Le sélectionneur du Ghana, Carlos Queiroz, a assuré que son équipe tirerait les enseignements de sa défaite face à la Croatie afin d’aborder son huitième de finale contre la Colombie dans de meilleures dispositions. Battus 2-1 par les vice-champions du monde 2018 lors de leur dernière sortie dans le groupe L, les Black Stars ont affiché de belles intentions mais ont une nouvelle fois payé leurs errements défensifs. Les buts de Petar Sučić et de Nikola Vlašić ont permis à la Croatie de l’emporter, malgré l’égalisation de Derrick Luckassen.

À l’issue de la rencontre, Carlos Queiroz a insisté sur le changement de dimension qu’impose désormais la phase à élimination directe. Selon le technicien portugais, les erreurs ne pardonnent plus et chaque détail peut faire basculer une qualification. « Je viens de dire à mes joueurs que le véritable Mondial commence au prochain tour », a expliqué l’ancien sélectionneur de l’Iran et de l’Égypte. Le technicien a poursuivi avec une métaphore pour illustrer les exigences de la compétition. « La phase de groupes, c’était l’échauffement. Se qualifier pour le tour suivant, c’est comme obtenir une carte de crédit. À partir de maintenant, il faut commencer à payer. Tout se résume à gagner. Chaque match est une finale et personne ne peut se cacher. Cela commence dès le prochain rendez-vous », a-t-il affirmé.

Qualifié en terminant troisième du groupe L, le Ghana défiera la Colombie samedi au Kansas City Stadium avec l’ambition de franchir un nouveau cap. Carlos Queiroz espère voir une équipe plus rigoureuse défensivement et plus efficace dans les deux surfaces afin de poursuivre son parcours dans cette Coupe du monde 2026.