Sophie Davant en couple avec William Leymergie, déçue de sa séparation d’avec Pierre Sled

Sophie Davant, figure emblématique du paysage audiovisuel français depuis plus de quarante ans, a récemment partagé des confidences touchantes au sujet de sa vie personnelle lors d’une émission sur Twitch animée par Isabelle Morini-Bosc. Malgré son bonheur actuel aux côtés de William Leymergie, l’animatrice a révélé une émotion toujours vive en évoquant son passé familial et l’échec de son mariage avec Pierre Sled. Cette séquence pleine de sincérité a permis de mettre en lumière une facette plus intime de celle qui a marqué le petit écran par sa carrière mais aussi par sa vie privée.

Lors de cet entretien, Sophie Davant est revenue sur son parcours professionnel avant que la discussion ne prenne un tournant plus personnel. Des images de son ancienne vie familiale ont été diffusées, notamment une photographie d’elle avec Pierre Sled et leurs enfants, Nicolas et Valentine, prises sur le plateau de Vivement dimanche. Visiblement émue, l’animatrice a exprimé toute la valeur qu’elle accorde à ces souvenirs de famille, précisant que ces instants restent gravés comme des moments précieux malgré la séparation.

La présentatrice a évoqué avec franchise la douleur que lui a causée la rupture de son mariage. Mariés dans les années 1990, Sophie Davant et Pierre Sled ont partagé plus de vingt ans de vie commune, donnant naissance à deux enfants. Leur couple, longtemps perçu comme un pilier dans le milieu audiovisuel, a finalement pris fin après vingt-et-un ans d’union. En revoyant cette photo, Sophie Davant a confié : « C’était un plaisir d’être tous ensemble », soulignant aussi sa déception de s’être séparés. Ces mots traduisent un regard lucide sur cette étape difficile de sa vie, malgré le temps écoulé.

Une histoire d’amour renouvelée avec William Leymergie

Si le passé avec Pierre Sled reste source d’émotion, Sophie Davant affiche aujourd’hui un épanouissement retrouvé à côté de William Leymergie. Le couple partage une relation depuis environ quatre ans, marquée par une complicité grandissante et un soutien mutuel. L’animatrice a développé sa réflexion sur la stabilité dans le couple, qu’elle considère comme un engagement volontaire et consciencieux. Pour elle, rester ensemble est « un vrai projet », même si elle reconnaît qu’il est souvent plus simple de se séparer que d’entretenir une relation durable.

Au fil de l’entretien, Sophie Davant n’a pas caché que la question du mariage demeure présente dans leur dialogue. En début d’année 2024, elle confiait à Paris Match que le sujet était régulièrement abordé avec William Leymergie, tandis qu’elle renouvelait cette proposition de franchir le pas lors d’une interview accordée quelques mois plus tard à Télé Magazine. Avec un sourire, elle déclarait : « Qui n’en aurait pas envie ? », laissant entrevoir une ouverture sincère à une nouvelle union officielle.