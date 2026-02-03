Donald Trump critique les Grammy Awards et menace de poursuivre le présentateur

Le président américain Donald Trump a publiquement critiqué les Grammy Awards, estimant que la cérémonie était quasiment impossible à suivre et attaquant l’animateur Trevor Noah pour des propos qu’il juge mensongers et diffamatoires à son encontre.

Dans un message diffusé sur sa plateforme Truth Social, il a placé la remise de prix parmi les pires événements du genre et affirmé que la chaîne CBS avait eu raison de cesser de diffuser ce qu’il considère comme des contenus indignes.

Il a aussi comparé la performance de Noah à celle d’autres présentateurs, jugeant celle-ci inférieure à celle de Jimmy Kimmel.

Réponse à une plaisanterie sur Jeffrey Epstein

Les critiques de Trump interviennent après qu’une remarque de Trevor Noah lors de la cérémonie a évoqué une mise en relation de Trump et de l’ancien président Bill Clinton avec le condamné pour agressions sexuelles Jeffrey Epstein.

Trump a nié catégoriquement avoir fréquenté l’île privée d’Epstein ou entretenu quelque lien que ce soit avec lui. Il a assuré que les médias ne l’avaient jamais auparavant accusé d’une telle chose.

Le président a qualifié les propos de Noah d’erronés et diffamatoires. Il a par ailleurs indiqué qu’il envisageait des poursuites judiciaires contre l’animateur, le traitant d’animateur « pathétique » et « sans talent » et précisant que ses avocats pourraient réclamer des dommages et intérêts.

Enfin, il a fait référence à des litiges antérieurs impliquant des personnalités des médias, affirmant que ces actions en justice lui avaient été favorables.