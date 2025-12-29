La suite après la publicité
Donald Trump critique l’attaque présumée de l’Ukraine contre la résidence de Vladimir Poutine

Le 29 décembre depuis la Floride, Donald Trump a critiqué l’attaque ukrainienne présumée contre la résidence du président russe Vladimir Poutine, démentie par Kiev, se disant « très en colère ». « Vous savez qui m’en a parlé ? Le président Poutine, tôt ce matin. Il a dit qu’il avait été attaqué. Ce n’est pas bon », a déclaré le président américain aux journalistes au moment de recevoir le Premier ministre israélien Benyamin Netanyahu, ajoutant : « C’est une période délicate. Ce n’est pas le bon moment. C’est une chose d’attaquer parce qu’ils attaquent. C’est autre chose d’attaquer sa maison. » La Russie a accusé l’Ukraine d’avoir lancé pendant la nuit 91 drones contre la résidence de Vladimir Poutine dans la région de Novgorod, accusation qualifiée de « mensonge » par Kiev.

