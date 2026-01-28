DJ Snake annonce des soucis de santé sur Instagram

DJ Snake a annoncé lundi 26 janvier via ses réseaux sociaux l’annulation de l’ensemble de ses concerts à venir en raison d’une intervention chirurgicale inéluctable prévue début février, entraînant une pause d’au moins un mois pour sa convalescence. Cette décision, prise pour des raisons de santé après des consultations médicales, concerne notamment sa tournée programmée en Inde.

Dans sa publication, l’artiste de 39 ans s’est exprimé avec une franchise inhabituelle pour exposer l’origine de cette annonce : « Je lutte contre un problème de santé depuis un certain temps, et cela a fini par me rattraper », a-t-il écrit. Après échange avec son équipe médicale, il a indiqué ne pas avoir d’autre choix que de se faire opérer afin de retrouver ses capacités physiques.

DJ Snake a précisé que l’intervention ne pouvait « ni être repoussée ni retardée » et qu’elle serait suivie d’une période de repos strict. Il a indiqué qu’il lui faudrait au minimum un mois de récupération complète avant de pouvoir envisager un retour sur scène, soulignant la nécessité de préserver sa santé afin de garantir des prestations à la hauteur des attentes de son public.

Les annulations et les déclarations de l’artiste

La décision prise par le DJ entraîne l’annulation de tous ses spectacles à venir. Le communiqué publié sur ses comptes sociaux mentionne explicitement l’annulation de sa tournée en Inde, ainsi que de l’ensemble des dates planifiées dans son agenda professionnel. L’artiste a qualifié ce choix d’« incroyablement difficile à prendre », rappelant son attachement à la scène et à ses fans.

Interrogé indirectement par son propre message, DJ Snake a expliqué que la priorité était désormais la récupération physique : une opération début février suivie d’un repos strict. Il a insisté sur la nécessité de retrouver « 100 % » de ses capacités avant de reprendre la tournée, traduisant une volonté de retour dans des conditions médicales appropriées plutôt que d’un retour précipité.

Le musicien n’a pas communiqué de date de reprise officielle. Dans son message, il s’est toutefois adressé à sa communauté en déclarant : « Je serai de retour bientôt, plus fort que jamais ». L’annonce a été relayée en priorité sur ses comptes sociaux et doit désormais être prise en compte par les organisateurs et les détenteurs de billets concernés.