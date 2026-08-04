Diplomatie: les nouveaux ambassadeurs du Canada et des Émirats arabes unis reçus au ministère des Affaires étrangères
La ministre des Affaires étrangères, Corinne Amori Brunet, a reçu ce lundi 3 août 2026 les copies figurées des lettres de créance des nouveaux représentants diplomatiques du Canada et des Émirats arabes unis.
SOMMAIRE
Ces audiences marquent une étape significative dans le renforcement des relations bilatérales et de la coopération stratégique entre le Bénin et ces deux nations partenaires.
Évelyne Dabiré, première ambassadrice résidente du Canada au Bénin
Nommée en juillet 2026, Évelyne Dabiré devient la toute première ambassadrice résidente du Canada près la République du Bénin. Née en 1976 à Bordeaux et titulaire d’un Master en Gestion internationale de l’Université Laval de Québec, la diplomate bénéficie d’un parcours solide au sein de l’appareil diplomatique et de développement canadien.
Spécialiste des questions de développement international et d’Afrique centrale et de l’Ouest, Évelyne Dabiré a occupé diverses fonctions stratégiques, notamment comme première secrétaire à l’ambassade du Canada à Addis-Abeba, cheffe de cabinet de la Directrice générale des Affaires panafricaines, puis cheffe de bureau de l’ambassade canadienne à Cotonou à partir d’août 2023.
Sa prise de fonction officielle à la tête de la mission diplomatique vient consolider des liens de coopération déjà très dynamiques.
Hazza Mohammed Falah Kharsan Alqahtani prend la tête de la chancellerie émiratie
Le nouvel ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire des Émirats arabes unis près le Bénin, Hazza Mohammed Falah Kharsan Alqahtani, a également transmis ses lettres de créance à la cheffe de la diplomatie béninoise.
Diplomate de carrière fort de plus de vingt-six années d’expérience au sein du ministère émirati des Affaires étrangères, Hazza Alqahtani a notamment officié à l’ambassade de son pays à Londres, au département des Affaires européennes et américaines, puis en qualité d’ambassadeur au Rwanda à partir de 2015.
Désigné pour représenter les Émirats arabes unis au Bénin avec résidence à Cotonou, il aura pour mission d’approfondir les échanges économiques et diplomatiques entre les deux États.
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