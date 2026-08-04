Diplomatie: les nouveaux ambassadeurs du Canada et des Émirats arabes unis reçus au ministère des Affaires étrangères

​La ministre des Affaires étrangères, Corinne Amori Brunet, a reçu ce lundi 3 août 2026 les copies figurées des lettres de créance des nouveaux représentants diplomatiques du Canada et des Émirats arabes unis.

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Ces audiences marquent une étape significative dans le renforcement des relations bilatérales et de la coopération stratégique entre le Bénin et ces deux nations partenaires.

​Évelyne Dabiré, première ambassadrice résidente du Canada au Bénin

​Nommée en juillet 2026, Évelyne Dabiré devient la toute première ambassadrice résidente du Canada près la République du Bénin. Née en 1976 à Bordeaux et titulaire d’un Master en Gestion internationale de l’Université Laval de Québec, la diplomate bénéficie d’un parcours solide au sein de l’appareil diplomatique et de développement canadien.

​Spécialiste des questions de développement international et d’Afrique centrale et de l’Ouest, Évelyne Dabiré a occupé diverses fonctions stratégiques, notamment comme première secrétaire à l’ambassade du Canada à Addis-Abeba, cheffe de cabinet de la Directrice générale des Affaires panafricaines, puis cheffe de bureau de l’ambassade canadienne à Cotonou à partir d’août 2023.

Sa prise de fonction officielle à la tête de la mission diplomatique vient consolider des liens de coopération déjà très dynamiques.

​Hazza Mohammed Falah Kharsan Alqahtani prend la tête de la chancellerie émiratie

​Le nouvel ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire des Émirats arabes unis près le Bénin, Hazza Mohammed Falah Kharsan Alqahtani, a également transmis ses lettres de créance à la cheffe de la diplomatie béninoise.

​Diplomate de carrière fort de plus de vingt-six années d’expérience au sein du ministère émirati des Affaires étrangères, Hazza Alqahtani a notamment officié à l’ambassade de son pays à Londres, au département des Affaires européennes et américaines, puis en qualité d’ambassadeur au Rwanda à partir de 2015.

Désigné pour représenter les Émirats arabes unis au Bénin avec résidence à Cotonou, il aura pour mission d’approfondir les échanges économiques et diplomatiques entre les deux États.