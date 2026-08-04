Zimbabwe : Afreximbank accorde 190 millions de dollars à CBZ Bank pour soutenir le commerce

La Banque africaine d’import-export, Afreximbank, a annoncé vendredi la signature de trois accords de financement d’un montant total de 190 millions de dollars en faveur de CBZ Bank Limited, l’une des principales banques commerciales du Zimbabwe. Cette enveloppe doit renforcer les capacités de la banque zimbabwéenne à financer les entreprises et les opérations commerciales.

Les accords visent notamment à améliorer l’accès au crédit pour les acteurs du secteur productif, en particulier les petites et moyennes entreprises. Ils doivent également soutenir les échanges commerciaux du Zimbabwe avec ses partenaires régionaux et internationaux, dans un contexte marqué par des contraintes persistantes de financement.

Selon Afreximbank, le dispositif doit permettre à CBZ Bank de mieux accompagner les entreprises engagées dans l’importation et l’exportation de biens et de services. Il devrait aussi contribuer à faciliter l’accès aux devises et aux instruments de financement nécessaires au règlement des transactions commerciales.

Le Zimbabwe cherche depuis plusieurs années à relancer sa production et à réduire les obstacles qui pèsent sur son économie. Le manque de liquidités, les difficultés d’accès au crédit et les perturbations de l’approvisionnement électrique continuent toutefois de limiter l’activité des entreprises.

Un soutien aux entreprises et aux infrastructures

Une partie des financements doit être orientée vers les secteurs essentiels à la reprise économique, notamment les infrastructures énergétiques. Les pénuries d’électricité constituent l’un des principaux freins à la production industrielle et minière, deux secteurs importants pour les exportations du pays.

En renforçant les ressources disponibles pour CBZ Bank, Afreximbank entend accroître les financements accordés aux entreprises zimbabwéennes. Les PME, qui représentent une part importante de l’activité et de l’emploi, sont particulièrement dépendantes de ces mécanismes pour investir, importer leurs équipements et développer leurs capacités.

L’accord intervient alors que Harare cherche à attirer davantage de capitaux et à stimuler le commerce intra-africain. Le Zimbabwe fait partie des économies confrontées à un accès limité aux financements internationaux, en raison notamment de sa situation macroéconomique et de son endettement.

Pour Afreximbank, ce partenariat avec CBZ Bank s’inscrit dans sa stratégie de soutien au commerce africain et au financement des économies du continent. La banque panafricaine multiplie les accords avec les établissements financiers locaux afin d’élargir l’offre de crédit destinée aux entreprises et aux projets structurants.