Le Mozambique prévoit 1,2 milliard d’euros pour moderniser Cahora Bassa

Le Mozambique va consacrer 1,2 milliard d’euros, soit environ 1,4 milliard de dollars, à la réhabilitation et à la modernisation du barrage hydroélectrique de Cahora Bassa. Le programme, prévu sur dix ans, doit renforcer les infrastructures de production et de transport d’électricité de cet ouvrage stratégique pour l’Afrique australe.

L’investissement sera porté par Hidroeléctrica de Cahora Bassa, l’opérateur public du barrage. La société entend ainsi accroître ses capacités opérationnelles après une période marquée par une forte dégradation des conditions hydrologiques.

Le réservoir de Cahora Bassa a atteint son niveau le plus bas en trente ans, dans un contexte de sécheresse exceptionnelle. Le Mozambique a subi sa pire sécheresse en 43 ans, affectant les ressources en eau nécessaires au fonctionnement régulier de plusieurs installations hydroélectriques.

Cette situation avait pesé sur les perspectives de production du barrage, qui alimente une partie importante de l’Afrique australe. L’amélioration récente des perspectives de production permet toutefois à l’opérateur d’engager un programme de modernisation de grande ampleur.

Un programme centré sur les infrastructures

Les travaux doivent concerner à la fois les équipements de production et les réseaux de transport de l’électricité. Hidroeléctrica de Cahora Bassa veut renforcer la fiabilité de ses installations et améliorer leur capacité à répondre à la demande régionale.

Le barrage joue un rôle majeur dans l’approvisionnement électrique du Mozambique et de plusieurs pays voisins. Sa production contribue notamment à soutenir les échanges d’électricité au sein de l’Afrique australe.

L’effort financier annoncé s’inscrit dans une stratégie de remise à niveau des infrastructures existantes. Il doit permettre à l’opérateur de mieux faire face aux épisodes de sécheresse et de préserver la continuité de la production.

La modernisation intervient alors que les ressources hydriques demeurent soumises à de fortes variations. L’évolution du niveau du réservoir restera donc un facteur déterminant pour les performances futures de Cahora Bassa.