Arrestation à Brazzaville d’un suspect dans l’assassinat de l’entrepreneur Vally Amisi

Un homme soupçonné d’être impliqué dans l’assassinat de l’entrepreneur sportif congolais Vally Amisi a été arrêté dimanche à Brazzaville, plusieurs mois après les faits. Les autorités de la République démocratique du Congo doivent désormais engager les démarches nécessaires à son transfèrement vers Kinshasa.

L’annonce a été faite par le ministère congolais de la Justice dans un communiqué publié dimanche soir. La cellule de communication précise que les formalités sont en cours et rappelle que le suspect bénéficie de la présomption d’innocence jusqu’à une éventuelle décision de justice.

Vally Amisi, qui résidait en Afrique du Sud, se trouvait à Kinshasa pour des raisons professionnelles lorsqu’il a été retrouvé mort au petit matin dans une ruelle du quartier de la Gombe, en avril. Son assassinat avait suscité une vive émotion dans la capitale congolaise.

Dans un premier temps, les enquêteurs avaient envisagé la piste d’un enlèvement commis par une bande armée. L’exploitation des images de vidéosurveillance de l’immeuble où logeait la victime a ensuite orienté les recherches vers un homme présenté comme un proche de l’entrepreneur.

Des images au cœur de l’enquête

Des extraits de ces enregistrements, diffusés sur les réseaux sociaux, montrent Vally Amisi pénétrer dans un appartement en compagnie d’un autre homme. Quelques heures plus tard, ce dernier serait ressorti seul du logement avant de masquer la caméra installée dans le couloir.

Une autre séquence montre ensuite un homme dans un ascenseur, avec à ses pieds ce qui semble être un corps inerte. Ces éléments avaient conduit la police et la justice congolaises à identifier un suspect, qui avait pris la fuite avant son arrestation à Brazzaville.

Le ministère de la Justice n’a pas précisé les circonstances exactes de cette interpellation ni l’identité de l’homme arrêté. Il a indiqué que les autorités des deux pays travaillaient à son retour en République démocratique du Congo.

Plusieurs personnes ont déjà été arrêtées en RDC dans le cadre de cette affaire, selon les autorités judiciaires. L’enquête doit se poursuivre afin de déterminer les responsabilités de chacun dans la mort de Vally Amisi.