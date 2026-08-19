Diplomatie: le président français Emmanuel Macron annoncé au Bénin

​Quatre ans après son dernier déplacement à Cotonou, le chef de l’État français Emmanuel Macron pourrait se rendre de nouveau au Bénin d’ici la fin de l’année 2026.

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Selon les informations rapportées par Financial Afrik, cette étape béninoise s’inscrirait dans le cadre d’une tournée ouest-africaine devant également le conduire au Sénégal, en Côte d’Ivoire et au Nigeria.

​Un premier contact avec l’exécutif de Romuald Wadagni

​Si elle se confirme, il s’agira de la première visite officielle d’Emmanuel Macron au Bénin depuis l’investiture, en mai 2026, du président Romuald Wadagni.

Lors de sa précédente venue en juillet 2022 sous la présidence de Patrice Talon, le dirigeant français avait scellé le réchauffement des relations bilatérales à travers des accords de coopération portant sur la sécurité, l’économie, la culture et la restitution du patrimoine culturel béninois.

​Une diplomatie béninoise redéployée et offensive

​Cette perspective de rencontre intervient alors que le président Romuald Wadagni déploie une diplomatie offensive visant à diversifier ses partenaires internationaux et à consolider ses alliances régionales.

Depuis son accession au pouvoir, le chef de l’État béninois a multiplié les déplacements stratégiques, se rendant notamment dans les trois pays de l’Alliance des États du Sahel (Niger, Burkina Faso, Mali), ainsi qu’au Togo, en Côte d’Ivoire, en Guinée-Bissau, au Sénégal et en Mauritanie, sans oublier un récent voyage à Bruxelles.