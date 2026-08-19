Bénin-Togo: L’APDP et l’IPDCP renforcent leur coopération dans la protection des données personnelles

​Le président de l’Autorité de protection des données à caractère personnel du Bénin (APDP) a reçu, le mardi 18 août 2026, une délégation de l’Instance de protection des données à caractère personnel du Togo (IPDCP).

Cette rencontre s’inscrit dans une démarche globale axée sur le partage d’expériences, la régulation des flux transfrontaliers de données et l’établissement d’un partenariat durable entre les deux institutions sous-régionales.

​Une responsabilité partagée face à la transformation numérique

​Dans un contexte de transformation numérique accrue, le Bénin et le Togo entendent consolider leur collaboration institutionnelle. Lors de la visite de son homologue togolais, Luciano Hounkponou, président de l’APDP béninoise, a rappelé les opportunités majeures que représentent les technologies pour les économies nationales et la modernisation des services publics.

​Le président de l’APDP a toutefois souligné la « responsabilité majeure » imposée par ces innovations, affirmant qu’elles doivent impérativement « demeurer au service de l’être humain, de sa dignité, de sa vie privée et de ses libertés ».

Il a insisté sur la convergence des missions confiées aux deux autorités régulatrices, dont la vocation première demeure la protection effective des populations.