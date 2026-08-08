Bénin – Maroc : 14 accords signés à Cotonou pour élargir la coopération bilatérale

La 7ᵉ session de la Commission mixte de coopération entre le Bénin et le Maroc s’est tenue le 21 juillet 2026 à Cotonou. Les deux pays ont conclu 14 accords couvrant notamment l’économie, les finances, la sécurité, la formation, l’enseignement supérieur, la culture et le sport.

La rencontre devait également permettre de renforcer les échanges commerciaux, de favoriser les investissements et d’approfondir la concertation entre Cotonou et Rabat sur les questions régionales et internationales d’intérêt commun.

Les travaux ont réuni des responsables gouvernementaux, des cadres et des experts des deux pays. La délégation béninoise comprenait notamment Corinne Amori Brunet, ministre des Affaires étrangères chargée de l’Intégration des Afrodescendants, Hugues Oscar Lokossou, ministre délégué auprès du ministre de l’Économie et des Finances, chargé de la mobilisation des ressources extérieures et de la gestion de la dette, ainsi que Sèdami Medegan Fagla, ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, chargée de la Formation technique.

Côté marocain, la délégation était conduite par Nasser Bourita, ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger. Il a présenté cette session comme une étape importante dans les relations entre les deux pays et réaffirmé la volonté de Rabat de contribuer au développement du Bénin.

Les discussions ont porté sur plusieurs priorités : le développement des relations économiques et commerciales, la promotion des investissements, la coopération universitaire et scientifique, la mobilité des personnes ainsi que la formation technique et professionnelle.

Des accords dans l’économie, la formation et la sécurité

Les 14 textes signés concernent notamment l’économie, le commerce, l’industrie, les finances, la sécurité, l’enseignement supérieur, la recherche scientifique, les bourses de coopération, le sport, la culture et la coopération cultuelle. Leur contenu détaillé ainsi que le calendrier de mise en œuvre n’ont pas été précisés dans les informations communiquées.

Ces accords doivent renforcer le cadre juridique de la coopération bénino-marocaine. Leur portée dépendra toutefois de leur traduction en programmes et en projets concrets, notamment dans les secteurs de l’investissement, de la formation et des échanges économiques.

Hugues Oscar Lokossou a défendu une approche fondée sur la coopération Sud-Sud. Selon lui, la mise en commun des compétences, des ressources et des capacités des deux pays doit contribuer à créer davantage d’opportunités pour leurs populations.

À l’issue de la session, Corinne Amori Brunet a souhaité que les accords conclus soient rapidement suivis d’actions concrètes. Elle a également annoncé que le Bénin devrait se rendre prochainement à Rabat afin de préparer les prochaines étapes de ce partenariat bilatéral.