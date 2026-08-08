Bénin : le Canada ouvre sa première ambassade résidente à Cotonou

Soixante-quatre ans après l’établissement de leurs relations diplomatiques, le Canada a officiellement inauguré sa première ambassade à Cotonou, le mercredi 5 août 2026. La cérémonie s’est tenue en présence des ministres des Affaires étrangères des deux pays, Anita Anand et Corinne Amori Brunet.

Cette ouverture doit permettre de renforcer le dialogue politique, le suivi des engagements bilatéraux et la coopération dans plusieurs secteurs, notamment l’économie, l’innovation, la sécurité et le développement humain.

La cérémonie d’inauguration a été présidée par Anita Anand, en visite de travail au Bénin. Elle s’est déroulée en présence de Corinne Amori Brunet, des membres du corps diplomatique ainsi que de Hugues Oscar Lokossou, ministre délégué auprès du ministre de l’Économie et des Finances, chargé de la Mobilisation des ressources extérieures et de la Gestion de la dette.

L’installation de cette représentation diplomatique de plein exercice doit offrir aux deux pays un cadre de dialogue plus régulier et un suivi direct de leur coopération. Elle intervient alors que Cotonou et Ottawa souhaitent élargir leurs échanges au-delà des relations diplomatiques établies en 1962.

« Le Canada est déterminé à travailler avec le Bénin et aujourd’hui nous donnons un nouvel élan à cette relation », a déclaré Anita Anand lors de la cérémonie.

Pour Corinne Amori Brunet, l’ouverture de l’ambassade traduit un rapprochement et une intensification des relations entre les deux États. « Notre coopération s’enrichit. Elle se diversifie. Elle investit davantage dans l’économie, dans l’innovation, dans la sécurité, dans le développement humain », a déclaré la cheffe de la diplomatie béninoise.

Un mémorandum pour structurer les consultations bilatérales

Plus tôt dans la journée, les deux ministres ont signé un mémorandum d’entente sur les consultations politiques et diplomatiques. Le document établit un cadre permanent de concertation entre les administrations des deux pays.

Ce mécanisme doit faciliter le dialogue politique, le suivi des engagements bilatéraux ainsi que la coordination sur les questions régionales et internationales. Les modalités détaillées de sa mise en œuvre n’ont pas été précisées dans les informations disponibles.

La visite de la ministre canadienne a également été marquée par une séance de travail élargie. Celle-ci a réuni Olushegun Adjadi Bakari, ministre du Tourisme et du Commerce extérieur, chargé de l’Industrie et de la Promotion de l’investissement privé, Gildas Agonkan, ministre délégué auprès du président de la République, chargé de la Défense nationale, ainsi que Hugues Oscar Lokossou.

Les échanges ont porté sur les principaux axes de la coopération entre le Bénin et le Canada, dans un contexte où les deux gouvernements affichent leur volonté de renforcer leurs relations dans les domaines diplomatique, économique et sécuritaire.