Diplomatie: le Canada ouvre officiellement son ambassade au Bénin

Le partenariat bilatéral entre Ottawa et Cotonou franchit un jalon historique. Le Canada a officialisé l’ouverture de sa toute première ambassade de plein exercice au Bénin.

La représentation diplomatique canadienne a établi ses locaux dans le bâtiment abritant la Direction Générale de MTN Bénin, situé au cœur du quartier des affaires à Cotonou.

​Jusqu’à présent, les relations diplomatiques entre les deux pays étaient gérées par voie de résidence concurrente ou via un bureau de liaison. L’inauguration d’une ambassade de plein droit à Cotonou concrétise la volonté du gouvernement canadien de rapprocher ses services diplomatiques, consulaires et de coopération des autorités et des citoyens béninois.

​Opportunités de coopération bilatérale

​L’installation de la chancellerie à Cotonou marque le début d’une nouvelle ère dans les échanges entre les deux nations. Elle facilitera notamment le suivi des programmes d’appui dans les domaines de l’éducation, de la santé et de l’autonomisation des femmes.

Elle permet également le renforcement des relations économiques et commerciales par l’intensification des opportunités d’investissements directs et de partenariats entre les entreprises canadiennes et béninoises.

Enfin, cela facilitera des démarches administratives pour les visas, les études au Canada et les démarches des ressortissants canadiens résidant au Bénin.