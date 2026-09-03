Diplomatie : la RDC prépare le transfert de son ambassade à Jérusalem et accueille une chancellerie israélienne

Kinshasa et l'État hébreu franchissent une étape diplomatique majeure en actant le futur déménagement de la représentation congolaise vers la Ville sainte. Cet accord scelle également le retour d'une mission diplomatique israélienne résidente sur le sol congolais.

La République démocratique du Congo et Israël ont officialisé le 3 septembre 2026 un communiqué conjoint confirmant la mise en œuvre de mesures et de consultations bilatérales pour transférer l’ambassade congolaise de Tel-Aviv à Jérusalem. Cette démarche engage formellement les deux administrations dans une refonte globale de leur représentation diplomatique respective.

La publication de ce document officiel fait suite directe à une réunion de travail tenue à Jérusalem entre le président congolais Félix Tshisekedi et le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu. Les deux dirigeants ont validé les orientations techniques et politiques nécessaires pour concrétiser cette réorganisation bilatérale.

En parallèle du transfert de la chancellerie congolaise, les deux gouvernements prévoient l’ouverture d’une ambassade résidente permanente de l’État d’Israël à Kinshasa. Ce volet de l’accord permet à l’État hébreu de réinstaller une mission diplomatique fixe en République démocratique du Congo afin de fluidifier les échanges interétatiques réguliers.

Le principe de ces ouvertures et transferts croisés avait été initialement évoqué en septembre 2023 en marge des travaux de l’Assemblée générale des Nations unies à New York. Félix Tshisekedi et Benjamin Netanyahu avaient alors défini les bases de ces consultations diplomatiques lors d’un premier échange multilatéral.

Une rupture avec la doctrine diplomatique internationale

La relocalisation d’une chancellerie à Jérusalem place la République démocratique du Congo parmi le cercle restreint d’États rompant avec le consensus international relatif au statut de la ville disputée. La communauté internationale maintient traditionnellement ses représentations diplomatiques à Tel-Aviv, dans l’attente d’un règlement négocié entre les parties israélienne et palestinienne.