Diplomatie: fin de mission pour l’ambassadrice Paulette Adjovi Yèkpè après huit ans à Abuja

Après près de huit années passées à la tête de l’ambassade du Bénin au Nigéria, Paulette Marcelline Adjovi Yèkpè a été rappelée par le ministère béninois des Affaires étrangères.

Nommée en janvier 2017, elle a exercé ses fonctions bien au-delà de la durée moyenne pour un chef de mission, devenant ainsi la doyenne du corps diplomatique à Abuja.

Elle a également été accréditée auprès de la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO), contribuant ainsi à la visibilité et à l’influence du Bénin au sein de cette organisation régionale.

Au cours de son mandat, Mme Adjovi Yèkpè a joué un rôle clé dans le renforcement des relations bilatérales entre le Bénin et le Nigéria, deux pays voisins et partenaires stratégiques en Afrique de l’Ouest.

Avant son départ, l’ambassadrice a effectué une visite d’adieu auprès des autorités nigérianes et de la Commission de la CEDEAO, témoignant de son engagement et de son professionnalisme tout au long de sa mission.

Le ministère béninois des Affaires étrangères n’a pas encore annoncé son successeur, mais ce départ marque une étape importante dans la diplomatie béninoise, soulignant la stabilité et la continuité des relations avec le Nigéria et la CEDEAO.