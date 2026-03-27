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Diego Maradona ou Lionel Messi: Gabriel Batistuta a tranché

Interrogé par Rio Ferdinand, l’ancien buteur argentin, Gabriel Batistuta, a mis en avant le charisme et l’influence de Maradona pour justifier son choix dans l’éternelle comparaison avec Messi.

Romaric Déguénon
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Les fans argentins rendent hommage Ã  Maradona au Qatar, le vendredi 25 novembre 2022. © COPYRIGHT : ABDERRAHIM ET-TAHIRY / LE360
Les fans argentins rendent hommage à Maradona au Qatar, le vendredi 25 novembre 2022.
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L’ancienne gloire argentine Gabriel Batistuta a tranché dans l’éternel débat entre Lionel Messi et Diego Maradona, désignant ce dernier comme le plus grand des deux. Invité du podcast de Rio Ferdinand, l’ancien attaquant de l’Albiceleste a été interrogé sur cette comparaison qui divise les amateurs de football depuis des années. Ancien coéquipier de Maradona en sélection argentine, Batistuta a mis en avant le charisme et l’impact unique de l’icône des années 1980.

« Ils sont différents. Messi a marqué énormément de buts, Maradona moins. Messi est un garçon discret, Maradona ne l’était pas », a-t-il expliqué. Avant de trancher sans détour : « Maradona était et reste le meilleur, car il savait tout faire : jouer, gérer l’arbitre, l’adversaire. Il était capable de choses incroyables. » Un avis assumé, qui relance un débat aussi passionnel qu’intemporel.

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