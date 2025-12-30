Accueil En Brève Deuxième jour de manœuvres chinoises autour de Taïwan

Deuxième jour de manœuvres chinoises autour de Taïwan

La Chine a entamé mardi 30 décembre une deuxième journée de manœuvres militaires simulant le blocus des ports de Taïwan, qualifiées par Pékin d’« avertissement sévère » après un « exercice de riposte rapide » mené la veille par l’île. Des journalistes de l’AFP présents à Pingtan, l’île chinoise la plus proche de Taïwan, ont observé une salve de roquettes exploser en vol vers 09h (01h GMT), laissant des traînées de fumée blanche. Le ministère taïwanais de la Défense a indiqué mardi à 06h (22h GMT lundi) avoir détecté, sur 24 heures, 130 avions militaires chinois et 22 navires opérant autour de l’île, soit le nombre d’appareils chinois le plus élevé enregistré en une seule journée depuis le 15 octobre 2024.