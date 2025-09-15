PAR PAYS
Live logo
Rechercher
En Brève

Des chasseurs britanniques vont rejoindre les missions de l’OTAN en Pologne

Par BENIN WEB TV
TOUTES LES DÉPÊCHES

Marco Rubio réaffirmera le soutien américain à la «souveraineté» du Qatar lors de sa visite

Venezuela : Nicolas Maduro accuse les États-Unis de préparer une agression militaire

Le ministre danois de la Défense au Groenland pour des manœuvres sans les États-Unis

Downing Street condamne le «langage incendiaire» de Musk à la manifestation d’extrême droite à Londres

Trump annonce un accord avec la Chine au moment des débats sur TikTok

Duplantis s’envole à la perche à 6,30 m, 14e record du monde aux Mondiaux

Saut à la perche : Duplantis franchit 6,30 m aux Mondiaux, 14e record du monde

Sophie Binet (CGT) demande au patronat d’arrêter de «pleurnicher»

Inde: un chef maoïste et deux insurgés abattus, selon la police

Avant Doha, le président iranien presse les pays musulmans de rompre avec Israël

VOIR TOUS LES FLASHS

Le ministère de la Défense a annoncé lundi que des avions de combat britanniques participeront à des missions de défense dans le ciel polonais, dans le cadre du renforcement par l’OTAN de son flanc est, après l’intrusion de drones russes en Pologne la semaine dernière. Des Typhoons de la Royal Air Force rejoindront les forces alliées, notamment celles du Danemark, de la France et de l’Allemagne, pour renforcer la défense et la dissuasion le long du flanc est de l’Alliance. Ces appareils débuteront leurs missions au‑dessus de la Pologne dans les prochains jours, a précisé le ministère.

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Captcha verification failed!
Le score de l'utilisateur captcha a échoué. Contactez nous s'il vous plait!