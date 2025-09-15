Des chasseurs britanniques vont rejoindre les missions de l’OTAN en Pologne

Le ministère de la Défense a annoncé lundi que des avions de combat britanniques participeront à des missions de défense dans le ciel polonais, dans le cadre du renforcement par l’OTAN de son flanc est, après l’intrusion de drones russes en Pologne la semaine dernière. Des Typhoons de la Royal Air Force rejoindront les forces alliées, notamment celles du Danemark, de la France et de l’Allemagne, pour renforcer la défense et la dissuasion le long du flanc est de l’Alliance. Ces appareils débuteront leurs missions au‑dessus de la Pologne dans les prochains jours, a précisé le ministère.