Delbich Légendes Live: la LNB aux côtés des jeunes pour célébrer les pionniers de la musique béninoise

Le Bénin rend hommage à ses grandes figures musicales à travers le festival Delbich Légendes Live, prévu les 29, 30 et 31 août 2025 à la Maison des jeunes d’Agla. L’événement, placé sous le signe de la reconnaissance, mettra en lumière le Tout-Puissant Orchestre Poly-Rythmo, Jean Adagbenon, Jospinto et le groupe Alafia Music.

C’est au cours d’une conférence de presse tenue ce vendredi 22 août à Cotonou que les organisateurs ont dévoilé les contours de ce festival qui se veut annuel. Le promoteur, Juste Delbich Guendehou, a exprimé toute son émotion face à la concrétisation de ce projet ambitieux porté par une équipe jeune mais déterminée :

« Nous ne pensions pas aussi que nous pourrions tenir ce projet. Il est de ces projets qui dépassent ceux à qui il compte. Mais voilà, aujourd’hui, nous y sommes… Merci à ces légendes qui ont chanté l’âme du pays et défendu nos valeurs sociales et morales. »

Pour lui, la musique n’est pas seulement une affaire de divertissement, mais un véritable levier éducatif et culturel. « L’éducation d’un pays passe aussi par la musique. Quand vous chantez les valeurs, quand vous défendez les bonnes causes, c’est plus difficile, mais c’est cela qui marque durablement. », a-t-il affirmé.

Un message fort qui traduit l’esprit de ce festival qui est de reconnaître ceux qui ont façonné la mémoire musicale du Bénin, non pas après leur disparition, mais alors qu’ils sont encore parmi nous.

Le directeur artistique, Gabriel Ali Ognibo, est revenu sur la genèse de l’idée. Journaliste de formation, il dit avoir été marqué par la manière dont les artistes sont souvent célébrés uniquement après leur décès.

« Quand une légende s’éteint, tout le monde se lève pour crier son nom, rappeler ses chansons, ses engagements… et deux jours après, tout est fini. Nous nous sommes dit : désormais, il faut que nos légendes soient célébrées de leur vivant, pas à leur départ. »

L’initiative a vu le jour il y a à peine trois mois, mais les organisateurs ont voulu relever le défi malgré le temps restreint. Grâce à la mobilisation de plusieurs partenaires, les figures emblématiques de la musique béninoise se réuniront pour trois jours de prestations inédites.

- Publicité-

« Pour l’édition 2025, nous avons choisi quatre légendes vivantes et une figure disparue. Le Tout-Puissant Orchestre Poly-Rythmo, maître Jospinto, le doyen Jean Adagbenon et le groupe Alafia Music seront sur scène. Nous voulons que ce festival devienne un rendez-vous annuel pour immortaliser ces pionniers. », a confié le chef projet, Jean-Michel Santos.

Trois jours de fête musicale à Agla

Selon le programme, les festivités débuteront chaque jour à partir de 16h et se poursuivront jusqu’à l’aube. L’esplanade de la Maison des jeunes d’Agla se transformera en une scène ouverte où se succéderont artistes, orchestres et groupes de fanfare. L’entrée est libre et gratuite, mais un dress code « tenue chic » a été recommandé pour marquer la solennité de l’événement.

Les organisateurs insistent sur la diversité du contenu : prestations d’artistes, d’orchestres, animations musicales, le tout autour d’une scénographie retraçant le parcours des légendes honorées. Pour Juste Delbich Guendehou, il s’agit aussi de transmettre un héritage aux jeunes générations.

« Ceux qui ont chanté l’histoire et les valeurs de notre pays doivent servir d’exemple. Leurs œuvres nous rappellent que l’art est un instrument de cohésion et d’éducation. »

- Publicité-

Parmi les pionniers célébrés, Poly-Rythmo occupe une place centrale. Avec plus de cinquante ans de carrière et une renommée internationale, l’orchestre incarne la vitalité et la longévité de la musique béninoise. Le groupe Alafia Music, connu pour ses rythmes traditionnels revisités, sera également mis en avant, tout comme Jospinto, figure de la scène béninoise, et le doyen Jean Adagbenon, dont la voix et les compositions ont marqué plusieurs générations.

« C’est un devoir moral pour nous d’applaudir ces hommes et ces groupes qui ont fait rayonner notre culture au-delà des frontières », a souligné Jean-Michel Santos.

Un projet porté soutenu par la LNB

Le pari de lancer un tel événement en moins de trois mois témoigne de la volonté de la jeunesse béninoise de s’investir dans la préservation de son patrimoine culturel. Plusieurs partenaires se sont joints à l’initiative, parmi lesquels la Loterie Nationale du Bénin (LNB).

Pour Gabriel Ali Ognibo, l’avenir du festival dépendra de cette solidarité collective. « Les gens qui ont du pouvoir et de l’argent doivent comprendre que ces projets sont porteurs de sens. C’est une manière d’investir dans notre identité et dans notre mémoire. », a-t-il salué.

Vers une institutionnalisation du festival

Au-delà de cette première édition, les organisateurs envisagent de faire du Delbich Légendes Live une tradition annuelle, inscrite dans le calendrier culturel béninois. L’idée est de renouveler l’hommage chaque année en choisissant d’autres figures emblématiques, afin de constituer une véritable anthologie vivante de la musique béninoise.

« C’est une vision à long terme, a expliqué Santos. Chaque édition viendra enrichir la mémoire collective et donner aux jeunes une occasion de rencontrer leurs idoles, mais aussi de découvrir l’histoire derrière les chansons. »

Pour Juste Delbich Guendehou, la réussite de cette première édition reposera surtout sur l’engagement du public.