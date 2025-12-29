Décès en France de l’auteur de science‑fiction Pierre Bordage à 70 ans
L’écrivain Pierre Bordage, figure majeure de la science‑fiction française, est décédé vendredi 26 décembre à 70 ans, ont annoncé lundi les maisons d’édition Au diable vauvert et L’Atalante, qui ont publié la plupart de ses quelque cinquante romans. Son « décès brutal », précisent les éditeurs, est survenu à la suite d’un arrêt cardiaque dans sa 71e année. Né en 1955 à La Réorthe (Vendée), Pierre Bordage a contribué à populariser la SF française à partir des années 1990, à une époque où le genre était largement dominé par les auteurs anglo‑saxons, et s’est fait connaître notamment grâce à la trilogie Les Guerriers du silence (L’Atalante), dont le premier tome s’est vendu à 50 000 exemplaires.
