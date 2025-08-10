Décès de l’astronaute américain Jim Lovell, commandant d’Apollo 13

L’astronaute américain Jim Lovell, commandant de la mission lunaire Apollo 13, qui avait évité la catastrophe en 1970 après une explosion en vol, est décédé à l’âge de 97 ans, a annoncé vendredi 8 août la Nasa. Dans un communiqué, l’agence spatiale a présenté ses condoléances à la famille du capitaine Jim Lovell, soulignant que sa vie et son œuvre ont inspiré des millions de personnes au fil des décennies et saluant son « caractère et son courage inébranlable » qui ont contribué, selon la Nasa, à permettre aux États‑Unis d’atteindre la Lune.