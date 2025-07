Décès de Diogo Jota: « une perte prématurée » pour Pepe

-Publicité-

Encore sous le choc, Pepe a également réagi à la mort tragique de Diogo Jota, décédé mardi dans un accident de la route. Et le défenseur portugais a rendu un grand hommage à son coéquipier en sélection.

La nouvelle a endeuillé la planète foot. L’attaquant de Liverpool, Diogo Jota, est mort dans un accident de voiture dans la province de Zamora, en Espagne. Son décès tragique survient seulement deux semaines après son mariage avec sa petite amie de longue date, Rute Cardoso, à Porto.

Une grosse perte pour le monde du football qui a rendu un grand hommage à l’illustre disparu. Sur les réseaux sociaux, Pepe a également réagi au décès du joueur de 28 ans. Et le défenseur portugais a regretté le départ prématuré de son jeune frère.

« Une perte prématurée et douloureuse qui nous laisse tous plus pauvres. J’adresse à la famille, aux amis et à tous ceux qui les ont aimé, mes plus sincères condoléances », a-t-il posté.

Ancien club de Diogo Jota, le FC Porto a également exprimé son émotion. « Le club de football de Porto est en deuil. C’est avec choc et profond regret que nous adressons nos plus sincères condoléances à la famille et aux amis de Diogo Jota et de son frère André Silva, qui était également notre athlète dans les catégories jeunes. Reposez en paix », a écrit l’écurie portugaise sur son compte X.

L’autre club portugais, le Sporting CP, a aussi présenté « ses condoléances pour le décès de l’international portugais Diogo Jota et de son frère André Silva ».

