Décès de Diogo Jota: Cristiano Ronaldo inconsolable

Le décès tragique de Diogo Jota continue de susciter des réactions à travers la planète. Dernier à regretter cette perte prématurée, le capitaine d’Al Nassr, Cristiano Ronaldo.

Les hommages affluent depuis l’annonce du décès de Diogo Jota, aussi bien du monde du football que des supporters, unanimes pour saluer la mémoire d’un joueur exemplaire sur et en dehors du terrain.

Sur ses réseaux sociaux, Cristiano Ronaldo a également réagi à ce départ prématuré de son coéquipier en sélection. Encore sous le choc, le capitaine d’Al Nassr a rendu un bel hommage au joueur de 28 ans.

«Ça n’a aucun sens. On était ensemble en équipe nationale, et ensuite tu t’es marié. À ta famille, à ta femme et à tes enfants, j’adresse mes condoléances et je leur souhaite tout le courage du monde. Je sais que tu seras toujours avec eux. Reposez en paix, Diogo et André. Vous allez nous manquer à tous», a-t-il posté sur son compte X.

Não faz sentido. Ainda agora estávamos juntos na Seleção, ainda agora tinhas casado. À tua familia, à tua mulher e aos teus filhos, envio os meus sentimentos e desejo-lhes toda a força do mundo. Sei que estarás sempre com eles. Descansem em Paz, Diogo e André. Vamos todos sentir… pic.twitter.com/H1qSTvPoQs — Cristiano Ronaldo (@Cristiano) July 3, 2025

Diogo Jota a perdu la vie dans la nuit du mercredi à jeudi, aux côtés de son frère André dans un accident survenu dans la province de Zamora, au nord-ouest de l’Espagne. L’attaquant se trouvait en vacances, à quelques semaines de la reprise de la saison 2025-2026.

Ce drame intervient moins de deux semaines après son mariage avec sa compagne de longue date, Rute Cardoso, célébré à Porto. Le couple avait trois enfants.

Arrivé à Liverpool en 2020 en provenance de Wolverhampton, Diogo Jota s’était rapidement imposé comme un élément clé de l’attaque des Reds. Il faisait encore partie de l’effectif qui a remporté la Premier League la saison dernière, sous les ordres du nouvel entraîneur Arne Slot.