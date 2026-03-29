Décès de Benoît Illassa, une voix singulière de la vie politique béninoise s’éteint

Le Bénin est en deuil. L’ancien diplomate et acteur engagé du débat public, Benoît Illassa, est décédé, suscitant une vive émotion dans les milieux politiques et au sein de l’opinion nationale.

Figure connue pour ses prises de position tranchées et son engagement constant dans les débats d’intérêt national, Benoît Illassa laisse derrière lui l’image d’un homme libre, parfois controversé, mais toujours profondément impliqué dans les questions liées à la gouvernance et à la responsabilité publique.

Ancien ambassadeur du Bénin auprès de l’Organisation internationale de la Francophonie (OIF), Benoît Illassa a occupé des fonctions diplomatiques importantes, notamment à Paris, où il a représenté son pays avant la fin de sa mission en 2018.

Au-delà de la diplomatie, il s’est illustré comme blogueur et analyste politique engagé. Très actif sur les réseaux sociaux et à travers ses publications, il commentait régulièrement l’actualité nationale, souvent avec un ton critique et sans concession.

Son engagement politique s’est notamment traduit par son soutien affiché à certaines réformes, mais aussi par ses interpellations directes des autorités lorsqu’il estimait que l’intérêt général était menacé.

Une voix critique dans l’espace public

Benoît Illassa s’était particulièrement fait remarquer par ses prises de position sur la gouvernance publique. En 2022, il avait par exemple appelé à la démission de membres du gouvernement à la suite d’un drame survenu au Centre national hospitalier universitaire de Cotonou, en estimant que « l’exemplarité doit venir d’en haut ».

Ce type d’interventions, souvent directes et sans filtre, lui avait valu autant de soutiens que de critiques. Mais elles avaient surtout contribué à faire de lui une voix identifiable dans le paysage politico-médiatique béninois.

L’annonce de son décès a provoqué de nombreuses réactions. Plusieurs personnalités, anonymes comme figures publiques, saluent la mémoire d’un homme engagé, attaché à ses convictions et à la défense de ce qu’il considérait comme juste pour le pays.

Si les circonstances précises de sa disparition restent pour l’instant peu détaillées , l’émotion qu’elle suscite témoigne de l’empreinte qu’il laisse dans le débat national.

Avec la disparition de Benoît Illassa, le Bénin perd une voix singulière, marquée par une liberté de ton rare et une volonté constante d’interpeller les dirigeants.