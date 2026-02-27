David Guetta, 58 ans, devient papa et dévoile le prénom de son quatrième enfant

David Guetta, 58 ans, a annoncé jeudi 26 février 2026 la naissance de son quatrième enfant, publié sur Instagram sous la forme d’une série de photos et d’une vidéo émouvante. Le DJ a révélé le prénom du nouveau‑né, Skyler, accompagné du message : « Welcome in the world Skyler. The most beautiful secret we’ve ever kept« , destiné à ses millions d’abonnés.

Figure majeure de la musique électronique depuis les années 2000, David Guetta a construit une carrière internationale jalonnée de tubes comme Titanium et When Love Takes Over. Malgré un agenda chargé — tournées, festivals et sorties discographiques — il a partagé avec ses fans la nouvelle naissance via ses réseaux sociaux, privilégiant cette forme de communication directe pour présenter son enfant.

Avant l’arrivée de Skyler, l’artiste était déjà père de trois enfants : Tim‑Elvis (2004) et Angie (2007), nés de son mariage avec Cathy Guetta, et Cyan, né en mars 2024 de sa relation avec Jessica Ledon. La naissance de Cyan avait été officialisée par le couple le 17 mars 2024, après l’annonce de la grossesse par Jessica Ledon lors des Latin Grammy Awards 2023.

Une famille déjà bien remplie avant l’arrivée de Skyler

David Guetta a vécu plusieurs étapes familiales publiques : marié pendant de nombreuses années à Cathy Guetta, organisatrice d’événements, il a eu avec elle deux enfants avant que le couple n’annonce sa séparation en 2014. Depuis plusieurs années, il partage sa vie avec Jessica Ledon, mannequin et productrice, avec qui il a accueilli Cyan en mars 2024.

La publication présentant Skyler s’ajoute donc à une communication familiale déjà régulière sur les réseaux sociaux, où le DJ expose parfois des extraits de sa vie personnelle entre deux annonces professionnelles. La naissance intervient alors que la vie professionnelle de Guetta demeure intense, marquée par des dates de tournée et une présence continue dans les charts internationaux en 2026.

Lors d’un entretien diffusé en septembre 2025 dans l’émission En Aparté avec Nathalie Levy, David Guetta a évoqué l’impact de la paternité sur son quotidien. Il y expliquait comment son rapport au travail et à sa famille avait évolué : « Pour mes premiers enfants, comme je ne savais pas si ça allait marcher ou pas, il n’y avait pas d’équilibre, j’étais complètement obsédé par ma carrière. Je m’occupais de mes enfants, mais je me disais : ‘Oh la la, je suis en train de sacrifier du temps de travail’ alors que maintenant, j’ai une approche qui est complètement différente. Mon bébé aujourd’hui, c’est plus une source de calme. Mon bébé a son doudou et mon bébé c’est mon doudou à moi« .

La naissance de Skyler vient s’ajouter au foyer recomposé du DJ, déjà marqué par la cohabitation publique entre vie professionnelle et engagements familiaux, tels qu’illustrés par ses publications Instagram et les annonces partagées avec sa compagne.