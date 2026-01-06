Dantokpa: le déménagement annoncé tarde à démarrer

Présenté comme l’aboutissement d’un long processus de concertation, le redéploiement des commerçants du marché de Dantokpa vers de nouveaux sites modernes était programmé pour la période du 5 au 15 janvier 2026.

La suite après la publicité

Vous utilisez actuellement la version classique Vous êtes actuellement sur la version classique du site. Rejoignez notre version 2.0 pour plus de fun, plus de rapidité et plus d'interaction. Rejoindre Maintenant

Ce calendrier, fixé par l’Agence nationale de gestion des marchés modernes (ANaGeM), s’inscrit dans la politique publique de modernisation des infrastructures commerciales engagée par l’État.

Deux pôles majeurs doivent accueillir les activités concernées. Le Pôle commercial Général Mathieu Kérékou, situé aux abords du stade de l’Amitié, est destiné aux détaillants opérant dans les filières du textile, de la maroquinerie, de la cosmétique et de la bijouterie. L’espace a été conçu pour offrir des boutiques et étals modernes, dans un cadre structuré conforme aux standards du commerce urbain.

Les grossistes, pour leur part, sont appelés à s’installer au Pôle agroalimentaire du Grand Nokoué, plus connu sous le nom de marchés de gros d’Akassato. Établi sur un site de 168 hectares, le complexe comprend plusieurs infrastructures de stockage, dont six entrepôts secs et deux chambres frigorifiques, destinées notamment aux céréales, tubercules, oignons, haricots et autres produits vivriers.

Les conditions d’implantation y ont été définies avec les acteurs du secteur, dans l’optique d’une transition maîtrisée.

Pourtant, sur le terrain, aucun signe tangible du démarrage effectif de l’opération n’était perceptible ce lundi matin à Dantokpa. De Gbogbanou à Singbo glouè, les allées restent animées, les boutiques ouvertes et les transactions se poursuivent dans une atmosphère habituelle.

Le marché fonctionne sans rupture apparente, comme les jours précédents.

Interrogés, plusieurs commerçants affirment n’avoir reçu aucune directive officielle leur indiquant le début du départ. Selon la responsable des femmes du marché Dantokpa, les opérations de recensement sont menées depuis plusieurs mois et des rencontres sont attendues pour un tirage au sort pour l’attribution des emplacements dans les nouveaux sites.

En attendant, l’ensemble des acteurs reste dans l’expectative. « Le dernier mot appartient à l’ANaGeM », résume la responsable, alors que commerçants et usagers scrutent toujours le signal officiel qui marquera le début effectif du transfert.