Danemark : Le roi Frederik X se rendra au Groenland mi-février et se dit «profondément solidaire» des Groenlandais

Le roi du Danemark, Frederik X, a annoncé jeudi qu’il se rendra au Groenland mi‑février et a déclaré se sentir « profondément solidaire » des habitants de ce territoire autonome, ébranlés par l’intérêt manifesté par l’ancien président américain Donald Trump pour l’île arctique. Lors d’un déplacement officiel en Lituanie, le souverain a exprimé son inquiétude face aux réactions locales suscitées par cette convoitise et a souligné que lui et la reine Mary suivent la situation avec attention.

Interrogé lors de sa visite en Lituanie, Frederik X a évoqué le retentissement médiatique des dernières semaines et la préoccupation qu’il a perçue chez les Groenlandais. Le roi a rappelé que, à travers la couverture de la presse, il est possible de mesurer l’anxiété suscitée par la perspective d’une mainmise étrangère sur le territoire, soulignant la compassion personnelle du couple royal.

La déclaration intervient dans le contexte d’une affaire qui avait déjà fait la une en 2019, lorsque Donald Trump avait publiquement évoqué la possibilité d’acquérir le Groenland, proposition jugée inacceptable par Copenhagen et par une partie de la population groenlandaise. L’annonce du souverain danois s’inscrit donc dans une série de réactions institutionnelles et politiques visant à clarifier la position du Royaume vis‑à‑vis de son territoire autonome.

Contexte politique, statut du Groenland et réactions

Le Groenland est une collectivité autonome au sein du Royaume de Danemark, disposant de compétences étendues depuis l’entrée en vigueur de l’Accord de gouvernement autonome en 2009, qui a transféré plusieurs prérogatives à Nuuk, la capitale. Le dossier de l’île dépasse les seules considérations territoriales : sa position stratégique dans l’Arctique, ses ressources naturelles et son importance géopolitique en font un sujet sensible pour les acteurs internationaux.

En 2019, la proposition américaine avait entraîné une vive réaction diplomatique : la Première ministre danoise de l’époque avait qualifié l’idée d’« absurde », et l’expression publique de Trump avait provoqué des tensions entre Washington et Copenhague, jusqu’à l’annulation d’une visite d’État. Les consultations entre autorités danoises et groenlandaises se sont intensifiées depuis, avec une vigilance accrue quant à toute offre ou négociation impliquant le territoire.

Pour de nombreux Groenlandais, l’intérêt étranger ravive des inquiétudes historiques liées à la souveraineté et à l’autodétermination. Des élus locaux, des responsables politiques et des acteurs de la société civile ont, à différentes reprises, réaffirmé la nécessité que toute décision concerner directement la population de l’île et ses représentants élus.

Le voyage annoncé par Frederik X sera suivi de près par les observateurs internationaux et par les autorités groenlandaises, qui attendent des précisions sur l’agenda du souverain et sur les rencontres prévues avec les instances locales. Le roi doit se rendre au Groenland mi‑février