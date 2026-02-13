Cyprien pénalisé par la nouvelle règle des 12 coups de midi, 67% des fans la qualifient « une honte »

Les 12 coups de midi, le jeu quotidien de TF1 animé par Jean‑Luc Reichmann, suscite une vive controverse depuis l’introduction, il y a environ deux mois, d’une nouvelle mécanique finale : le traditionnel Coup de maître a été supprimé au profit d’un Coup fatal remodelé qui oblige le champion à s’allier avec son challenger pour tenter de décrocher des gains de 10, 20 ou 30 000 euros en cumulant douze bonnes réponses en soixante secondes. Cette modification divise fortement une audience qui fédère chaque jour plus de 3,5 millions de téléspectateurs.

La nouvelle règle impose que le maître de midi et son adversaire collaborent au cours de la dernière épreuve afin d’atteindre ensemble le seuil des douze bonnes réponses en une minute. Concrètement, le champion ne joue plus seul son ultime coup et dépend des performances de celui qu’il doit par ailleurs éliminer. Selon la production, l’objectif de cette refonte est d’augmenter la tension et l’enjeu de la séquence finale, mais elle est perçue par une partie du public comme une transformation majeure de la logique du jeu.

Le cas du champion actuel, connu sous le prénom Cyprien, illustre les conséquences pratiques de la règle : en lice depuis cinq mois et proche d’entrer dans le top 5 des plus grands maîtres, il doit désormais compter sur ses challengers pour espérer décrocher les gros montants. Ses statistiques personnelles montrent qu’il a réalisé 36 coups de maître sur 147, un ratio mis en relief par les observateurs et les commentateurs du jeu.

Réactions du public et position de la production

La remise en cause de la mécanique a été abordée lors de l’émission On a du nouveau sur la chaîne Novo19, dans le cadre d’une promotion de la nouvelle saison de la série Léo Mattéï, brigade des mineurs conduite par Jean‑Luc Reichmann. Un sondage réalisé par l’équipe de Claire Arnoux et présenté sur le plateau indique que 67 % des téléspectateurs des 12 coups de midi rejettent la nouvelle règle, qualifiant la modification de « honteuse », tandis que 33 % y voient des aspects positifs.

En plateau, le joueur Emilien, invité en compagnie de Jean‑Luc Reichmann, a été interrogé sur ce changement sans le critiquer frontalement, mais en reconnaissant ses préférences personnelles : il a déclaré qu’il aimait pouvoir jouer seul et qu’il appréciait la formule précédente, ajoutant qu’il était « content que ça n’ait pas changé pendant que [lui] y était ». Ces propos reflètent un certain malaise parmi les champions historiques et réguliers du programme.

Malgré le mécontentement mesuré par les sondages et les commentaires d’abonnés sur les réseaux, la production ne prévoit pas, à ce stade des tournages, de revenir sur la nouvelle mécanique. Les épisodes actuellement enregistrés continuent d’appliquer le Coup fatal remodelé : Cyprien et les autres maîtres en activité devront donc poursuivre leurs parties selon ces modalités, tandis que les observations statistiques montrent que les adversaires, jouant pour eux‑mêmes, avaient réalisé un nombre de coups de maître supérieur à celui du champion.