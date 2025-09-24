Crise verbale entre Béninois et Gabonais: Cotonou tape du poing sur la table

Face à la multiplication d’invectives entre citoyens béninois et gabonais sur les réseaux sociaux, le Gouvernement du Bénin a réagi ce 24 septembre 2025. Il appelle au respect mutuel et prévient que des sanctions judiciaires seront prises contre les propos haineux.

Le climat tendu sur les réseaux sociaux entre Béninois et Gabonais a poussé le Gouvernement de la République du Bénin à hausser le ton. Dans un communiqué officiel rendu public ce mercredi 24 septembre 2025, Cotonou exprime sa vive préoccupation face aux échanges virulents visant notamment les autorités des deux pays.

Appelant à la retenue et à une communication responsable, le Gouvernement béninois rappelle que les peuples béninois et gabonais partagent des relations fraternelles séculaires qu’il importe de préserver. À ce titre, il souligne que la sécurité et la protection des citoyens gabonais sont garanties au Bénin, tout comme celles des Béninois vivant au Gabon.

Pour marquer sa fermeté, le Gouvernement béninois annonce que des poursuites judiciaires seront engagées, conformément au Code du numérique, contre toute personne proférant des injures, propos outrageants ou incitant à la haine. Une mesure qui vise à contenir l’escalade verbale et à restaurer un climat apaisé dans les échanges entre citoyens des deux pays.

Enfin, l’exécutif béninois exhorte ses ressortissants, tout comme ceux du Gabon, à privilégier la paix, la tolérance et le respect mutuel. « L’intérêt des deux nations réside dans la consolidation des liens fraternels », conclut le communiqué qui insiste sur l’importance d’éviter les dérives verbales nuisibles à la coexistence harmonieuse.