Crise entre Paris et Bamako : suspension de la coopération antiterroriste et expulsion de deux diplomates

La France a suspendu sa coopération antiterroriste avec le Mali et a sommé deux diplomates maliens de quitter son territoire en réponse à l’arrestation en août à Bamako d’un agent diplomatique français, a rapporté l’AFP vendredi, citant une source diplomatique française. Les deux diplomates doivent quitter la France avant samedi, tandis que, selon la même source, le Mali a répliqué mercredi en déclarant persona non grata cinq membres du personnel de l’ambassade de France à Bamako, qui avaient déjà quitté le pays dimanche.