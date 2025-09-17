Crise avec les États-Unis: le Venezuela lance des manœuvres sur une île caribéenne

Le Venezuela a lancé, mercredi 17 septembre 2025, trois jours d’exercices militaires sur l’île de La Orchila, dans les Caraïbes, a annoncé à la télévision nationale le ministre de la Défense, le général Vladimir Padrino Lopez. Cette décision intervient alors que les États-Unis ont déployé des navires de guerre dans la zone. Selon le ministre, le président Nicolas Maduro, en qualité de commandant en chef, a ordonné une manœuvre de campagne baptisée «Caraïbes souveraines», qui prévoit un important déploiement de la Marine bolivarienne et la mise en œuvre d’actions de guerre électronique.