Cotonou : le maire explique pourquoi les feux tricolores en panne ne sont toujours pas remplacés

En panne depuis plusieurs mois, plusieurs feux tricolores de Cotonou continuent de perturber la circulation. Le maire Luc Gnacadja a expliqué les raisons de ce retard et annoncé le démarrage prochain des travaux de remplacement.

À Cotonou, plusieurs feux tricolores sont hors service depuis plusieurs mois. C’est le cas notamment du feu tricolore du carrefour Mènontin, où les usagers sont régulièrement confrontés à des difficultés de circulation et à des risques d’accidents. Interrogé sur cette situation sur Bip Radio, le maire de Cotonou, Luc Gnacadja, a assuré que la municipalité avait déjà prévu de remplacer les équipements défectueux.

« La mairie a prévu de les remplacer et était prête à investir dans leur emplacement », a-t-il déclaré. Toutefois, ce projet a été suspendu afin de l’intégrer à une initiative plus large portée par le gouvernement. Selon le maire, les autorités ont jugé nécessaire de mettre en place « un système centralisé pour l’ensemble de la ville et l’ensemble du Grand Nokoué en termes de mobilité ». Cette approche vise à coordonner la gestion des feux tricolores et de la circulation à l’échelle de toute l’agglomération.

« Cette coordination nécessaire a amené le gouvernement à demander d’intégrer ce que la ville veut faire dans ce projet-là », a expliqué l’ancien ministre . Le maire précise que c’est cette décision qui explique le retard dans le remplacement des feux défectueux. « C’est ça qui a fait que les feux tricolores ne sont pas encore changés », a-t-il indiqué, avant d’annoncer une bonne nouvelle pour les usagers. Les travaux devraient démarrer « dans cette seconde moitié de l’année », a affirmé l’autorité municipale.

En attendant, les pannes persistantes de plusieurs feux tricolores continuent d’inquiéter les automobilistes, les conducteurs de taxi-motos et les piétons, qui appellent à une intervention rapide pour améliorer la sécurité routière dans la capitale économique.