CRIET: trois ressortissants chinois poursuivis pour prêts usuraires en ligne et blanchiment de capitaux

​Trois ressortissants chinois ont comparu le lundi 17 août 2026 devant la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (CRIET). Ils sont poursuivis pour des faits présumés de prêt usuraire, harcèlement et blanchiment de capitaux.

Cette audience fait suite au démantèlement, près de deux mois plus tôt, d’un réseau international de crédits frauduleux par le Centre national d’investigations numériques (CNIN), appuyé par INTERPOL.

​L’enquête a été lancée après de multiples plaintes de citoyens ayant souscrit des emprunts via des applications mobiles telles que ZeroInquietude, BoltLoan, OuiPret, CreditInstantane ou encore LePret. Ces plateformes attiraient les usagers avec des promesses d’octroi rapide et sans contraintes administratives, avant de leur imposer des taux d’intérêt abusifs et des méthodes de recouvrement agressives.

En outre, le CNIN a révélé que les opérateurs extrayaient les données personnelles des téléphones des emprunteurs afin d’exercer des pressions, des menaces et du harcèlement sur ces derniers et leur entourage.

​Lutte renforcée contre la criminalité financière numérique

​Interpellés en juin dernier et présentés comme des responsables présumés de cette organisation, les trois prévenus voient désormais leur responsabilité pénale examinée par la juridiction spécialisée, tout en bénéficiant de la présomption d’innocence.

Ce dossier s’inscrit dans un contexte de vigilance accrue des autorités béninoises face aux dérives financières numériques. Le volet blanchiment de capitaux sera également au cœur des débats, alors que la Cellule nationale de traitement des informations financières (CENTIF) a recensé 529 déclarations d’opérations suspectes sur l’ensemble de l’année 2025.