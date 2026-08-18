Bénin

Cotonou : les cartes de droit-taxi des conducteurs de taxi-moto sont disponibles

La mairie de Cotonou a annoncé la disponibilité des cartes de droit-taxi pour les conducteurs et propriétaires de taxi-moto ayant payé leurs droits et taxes jusqu’au 30 juin 2026. Le retrait des cartes se fait les jours ouvrables, sur les lieux où les dossiers ont été déposés.

Septus DJAMAGBO
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Zémidjan taxi moto Commune d'Abomey Calavi
Zémidjan taxi moto Commune d'Abomey Calavi
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Les conducteurs et propriétaires de taxi-moto à Cotonou peuvent désormais retirer leurs cartes de droit-taxi. Dans un communiqué daté du 17 août 2026, le Secrétaire exécutif de la mairie de Cotonou, Anges Paterne Amoussouga, informe les intéressés de la disponibilité des cartes.

La mesure concerne les conducteurs ou propriétaires de taxi-moto qui se sont acquittés de leurs droits et taxes jusqu’au 30 juin 2026 inclus.

Des horaires précis pour le retrait

La mairie invite les bénéficiaires à procéder au retrait de leurs cartes tous les jours ouvrables. Les retraits sont organisés en deux plages horaires : de 08 heures à 12 heures le matin et de 14 heures à 17 heures l’après-midi.

Le retrait doit se faire « au lieu de dépôt des dossiers », précise le communiqué. La mairie appelle ainsi les conducteurs concernés à prendre les dispositions nécessaires pour récupérer leurs cartes.

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