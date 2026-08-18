Cotonou: les conducteurs de taxi-moto invités à retirer leurs cartes de droit-taxi

​Dans un communiqué officiel rendu public le lundi 17 août 2026, le Secrétaire exécutif de la mairie de Cotonou, Anges Amoussouga, informe les conducteurs et propriétaires de taxi-moto de la disponibilité des cartes de droit-taxi.

​Cette disposition concerne spécifiquement les usagers qui se sont acquittés de leurs droits et taxes communaux au plus tard le 30 juin 2026. L’autorité municipale invite ainsi les contribuables concernés à effectuer le retrait de leur titre officiel aux lieux habituels de dépôt de leurs dossiers.

​Pour faciliter l’opération, la délivrance des cartes s’effectuera tous les jours ouvrables, suivant des tranches horaires bien précises fixées de 08 heures à 12 heures dans la matinée, puis de 14 heures à 17 heures dans l’après-midi.

Soulignons que la ccarte de droit-taxi est le document qui permet aux conducteur de taxi-moto qu’il exerce effectivement l’activité et est financièrement en règle vis à vis des autorités locales de son territoire d’exercice.